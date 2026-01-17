Ana Spinola y de Cárdenas.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR LA SEÑORA
Doña Ana Spinola y de Cárdenas.
Viuda que fue de D. Juan Antonio Montero de Espinosa Ortiz de la Tabla.
Que falleció el día 17 de enero de 2026, a los 101 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, Ana y Juan Antonio; hijos políticos, María del Carmen Reina Benítez; hermanos políticos: Mercedes; nietos, Curro, Ana, Juan Antonio, Nacho, Carmen y Ricardo; bisnietos, Julia y Marta; nietos políticos, Cándida Barrientos García y Juan Ferrera Campillejo, María e Inga y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy DOMINGO, día 18, a las 16:00 horas, en la Parroquia de San Miguel Arcángel, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.
