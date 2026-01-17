Amalia Pérez-Barquero Herrera
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA
Doña Amalia Pérez-Barquero Herrera
Viuda que fue de Don Ildefonso Montero Agüera
Que falleció el día 23 de diciembre de 2025, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, José María y Cristina (+), Alfonso (+), Manuel y Marina, Rafael y Pilar, Amalia y Leonardo, Javier y Mª José, Estrella, Mª Luisa y Fernando, Mª Isabel y Jorge; nietos, Manuel (+), Pilar, Marina, Cristina, Marta, José, Fuensanta, Belén, Isabel, Javier, Blanca y Amalia; bisnietos; hermana, Pilar; hermanos políticos, Carmen, Rafael y Mª Carmen; sobrinos y demás familia;
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de réquiem que, por su eterno descanso tendrá lugar mañana, lunes día 19 a las 7.30 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, por cuyos favores le quedarán muy agradecidos
