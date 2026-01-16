José María Muriel de Andrés
Don José María Muriel de Andrés
ABOGADO
Viudo que fue de Doña Ana Palomino Marín
Que falleció el día 16 de enero de 2026, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, José María, Rafael, Ana y María; hijos políticos; nietos; sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar EL DOMINGO, DÍA 18, A LAS 10.30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de Santa María Madre de la Iglesia, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
- Carlos Isaac, rumbo a Polonia
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas
- El centro comercial La Sierra lanza en Córdoba sorteos y premios por valor de 2.000 euros para aliviar la cuesta de enero
- Del gran revuelo al silencio tenso en el Colegio Mayor de la Asunción de Córdoba tras el presunto caso de agresión sexual
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas