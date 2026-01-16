Don José María Muriel de Andrés

ABOGADO

Viudo que fue de Doña Ana Palomino Marín

Que falleció el día 16 de enero de 2026, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, José María, Rafael, Ana y María; hijos políticos; nietos; sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar EL DOMINGO, DÍA 18, A LAS 10.30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de Santa María Madre de la Iglesia, favor por el que les quedarán muy agradecidos.