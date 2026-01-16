Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José María Muriel de Andrés

Esquelas Diario CÓRDOBA

Don José María Muriel de Andrés

ABOGADO

Viudo que fue de Doña Ana Palomino Marín

Que falleció el día 16 de enero de 2026, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, José María, Rafael, Ana y María; hijos políticos; nietos; sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar EL DOMINGO, DÍA 18, A LAS 10.30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de Santa María Madre de la Iglesia, favor por el que les quedarán muy agradecidos.

José María Muriel de Andrés

José María Muriel de Andrés / Córdoba

