Don Rafael Aumente Díaz

Esposo que fue de Doña Pilar Soria Molina

Que falleció el día 6 de Enero de 2026, a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

DESCANSE EN PAZ

Su esposa; hijos: Federico y Pilar; hijo político: Juan María Gómez; nietos: Juan María, Yolanda, Federico y Pilar; hermana: Maripi; hermanos políticos: Plácido Ostos, Rafael Soria (+) y Ángela García-Escribano, Juan Soria (+) y Carmen Castro, Dolores Soria y Pedro Ruiz (+); primos, sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que, por su eterno descanso, tendrá lugar EL DÍA 16, A LAS 20:30, en la Parroquia de San Nicolás de la Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.