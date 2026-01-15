Rafael Aumente Díaz
Don Rafael Aumente Díaz
Esposo que fue de Doña Pilar Soria Molina
Que falleció el día 6 de Enero de 2026, a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
DESCANSE EN PAZ
Su esposa; hijos: Federico y Pilar; hijo político: Juan María Gómez; nietos: Juan María, Yolanda, Federico y Pilar; hermana: Maripi; hermanos políticos: Plácido Ostos, Rafael Soria (+) y Ángela García-Escribano, Juan Soria (+) y Carmen Castro, Dolores Soria y Pedro Ruiz (+); primos, sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que, por su eterno descanso, tendrá lugar EL DÍA 16, A LAS 20:30, en la Parroquia de San Nicolás de la Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- El aeropuerto de Córdoba entra en una nueva era: récord de pasajeros y «margen para seguir creciendo»
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas
- Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba
- Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
- El Córdoba CF no altera su plan de mercado: fichar un '9', un medio y dar una o dos salidas