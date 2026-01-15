Don Francisco Daroca Bruño

Esposo que fue de Dolores Cruz Sánchez de Puerta

Que falleció el día 15 de Enero de 2026, a los 75 años de edad.

Descanse en paz

Su esposa Dolores, sus hijos Lola y Ale, nieta Candela, yerno Alejandro, nuera Cristina, hermanos, sobrinos y seres queridos celebrarán una Misa corpore insepulto por su eterno descanso, que tendrá lugar HOY VIERNES, DIA 16, A LAS 12:00 HORAS en la Iglesia de Cristo Rey y Ntra. Sra. del Valle.

Te recordaremos siempre.