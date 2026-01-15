Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Francisco Daroca Bruño

Don Francisco Daroca Bruño

Esposo que fue de Dolores Cruz Sánchez de Puerta

Que falleció el día 15 de Enero de 2026, a los 75 años de edad.

Descanse en paz

Su esposa Dolores, sus hijos Lola y Ale, nieta Candela, yerno Alejandro, nuera Cristina, hermanos, sobrinos y seres queridos celebrarán una Misa corpore insepulto por su eterno descanso, que tendrá lugar HOY VIERNES, DIA 16, A LAS 12:00 HORAS en la Iglesia de Cristo Rey y Ntra. Sra. del Valle.

Te recordaremos siempre.

Francisco Daroca Bruño

