Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AeropuertoRobo en LucenaJacoboEl AlamilloPolicía NacionalEdificio Junta AndalucíaEl CidVirgen de los Remedios
instagramlinkedin

Rafael Cañete Molina

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

Don Rafael Cañete Molina

Esposo que fue de Doña Carmen González Muñoz

Que falleció el día 13 de enero de 2026, a los 80 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; hijos, David, Eduardo y Cristina; nietos, hermanos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la ceremonia de despedida de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el día 14, a las 13.30 horas, en la capilla del Tanatorio de Córdoba (Polígono Las Quemadas), por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.

Rafael Cañete Molina

Rafael Cañete Molina / Córdoba

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents