Don Rafael Cañete Molina

Esposo que fue de Doña Carmen González Muñoz

Que falleció el día 13 de enero de 2026, a los 80 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; hijos, David, Eduardo y Cristina; nietos, hermanos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la ceremonia de despedida de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el día 14, a las 13.30 horas, en la capilla del Tanatorio de Córdoba (Polígono Las Quemadas), por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.