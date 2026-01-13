Don Lorenzo López-Cubero Giménez

Protonotario Apostólico Supernumerario y Canónigo Emérito de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba

Que ha fallecido el día 13 de enero, a los 92 años. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

DESCANSE EN PAZ

EL EXCMO. Y RVDMO. SR. OBISPO DE LA DIÓCESIS,

EL EXCMO. CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA,

LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS Y SUS FAMILIARES,

Ruegan una oración por su alma.

La misa exequial por su eterno descanso se celebrará EL MIÉRCOLES, DÍA 14 DE ENERO, A LAS 16:00 HORAS, en la Santa Iglesia Catedral de Cordoba