Lorenzo López-Cubero Giménez
Don Lorenzo López-Cubero Giménez
Protonotario Apostólico Supernumerario y Canónigo Emérito de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba
Que ha fallecido el día 13 de enero, a los 92 años. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.
DESCANSE EN PAZ
EL EXCMO. Y RVDMO. SR. OBISPO DE LA DIÓCESIS,
EL EXCMO. CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA,
LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS Y SUS FAMILIARES,
Ruegan una oración por su alma.
La misa exequial por su eterno descanso se celebrará EL MIÉRCOLES, DÍA 14 DE ENERO, A LAS 16:00 HORAS, en la Santa Iglesia Catedral de Cordoba
