Don Juan Carrillo de Albornoz Morales

Esposo que fue de Dª Pilar Fernández Pérez

Que falleció en Córdoba el día 12 de Enero de 2026, a los 82 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

DESCANSE EN PAZ

Su director espiritual; sus hijas: Susana y Pilar María; hijos políticos: Ricardo Ferreras y Enrique Mazo; nietos: Susana, Juan y Ricardo; hermanos: Agustín (+), Carmen, Miguel Ángel (+); hermanos políticos, sobrinos y demás familia

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia al acto religioso funerario que por su eterno descanso, tendrá lugar EL MARTES, DÍA 13 A LAS 16,45 horas, en la Capilla del Cementerio de Ntra. Sra. De la Fuensanta, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.