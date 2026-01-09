Pepita Aparicio Ruiz

Viuda que fue de Ricardo Rodríguez Sánchez

Que falleció el 9 de enero de 2026, a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

Descanse en paz

Sus hijos, Ricardo y Concha, Antonio y Rafaela, José Luis y María, Rafael y Cristina, Florencio y Magdalena, Francisco Javier (+) y María, María del Mar y Rafael, y Juan Carlos e Isabel; sus nietos Mar y Lalo, Beatriz y Rocío, María y Ana, María, Cristina y Rafa, Juan José y Marta, María y Rafael, Mar y Marta, e Isabel y Carlos; sus bisnietos Ricardo, Gonzalo y Elena, Julia y Pablo, Carlos y Manuel, María, y Pedro, Rafael y Ricardo; sus hermanos sor Elvira (+) Daniel; sor Florencia (+), Estrella, Florencio (+), María del Valle (+) y Manuel (+); y su cuidadora Zizi.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral que por su eterno descanso tendrá lugar el sábado 10 de enero, a las 11.00 horas, en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos (Compañía), favor por el que les quedarán muy agradecidos.