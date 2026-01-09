Pepita Aparicio Ruiz
DIARIO CÓRDOBA
Pepita Aparicio Ruiz
Viuda que fue de Ricardo Rodríguez Sánchez
Que falleció el 9 de enero de 2026, a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
Descanse en paz
Sus hijos, Ricardo y Concha, Antonio y Rafaela, José Luis y María, Rafael y Cristina, Florencio y Magdalena, Francisco Javier (+) y María, María del Mar y Rafael, y Juan Carlos e Isabel; sus nietos Mar y Lalo, Beatriz y Rocío, María y Ana, María, Cristina y Rafa, Juan José y Marta, María y Rafael, Mar y Marta, e Isabel y Carlos; sus bisnietos Ricardo, Gonzalo y Elena, Julia y Pablo, Carlos y Manuel, María, y Pedro, Rafael y Ricardo; sus hermanos sor Elvira (+) Daniel; sor Florencia (+), Estrella, Florencio (+), María del Valle (+) y Manuel (+); y su cuidadora Zizi.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral que por su eterno descanso tendrá lugar el sábado 10 de enero, a las 11.00 horas, en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos (Compañía), favor por el que les quedarán muy agradecidos.
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
- Sadeco incorpora de forma definitiva a 176 peones limpiadores como personal indefinido
- Más frío y paraguas a mano en Córdoba: la Aemet advierte de que el termómetro seguirá 'jugando' con los 0 grados
- Más de 4.000 propietarios deberán justificar en febrero sus alquileres de corta duración
- Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante
- Renfe lanza los 'Superprecios' para viajar desde Córdoba desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE y larga distancia
- Vivir en la antigua sede de la UGT en Córdoba, un escenario de 'Walking Dead': 'No queremos jaleos con los vecinos ni con nadie