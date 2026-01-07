María de la Paz Trillo-Figueroa Gutiérrez
María de la Paz Trillo-Figueroa Gutiérrez
Que falleció el día 7 de enero de 2026, a los 77 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
Descanse en paz
Sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos y seres queridos
Ruegan una oración por su alma y la asistencia al Responso, que por su eterno descanso, tendrá lugar el JUEVES, DIA 8, A LAS 11:30 HORAS en la Capilla del Tanatorio Municipal de la Fuensanta (Tanatorio de Alcolea) por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.
