Jesús Oria González
Esposo que fue de Doña Manuela Corral Marcos
Que falleció el día 3 de Enero de 2026, a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa Manuela; sus hijos, Ana Isabel y Jesús; hijos políticos, José y Amalia; nietos, Joaquín, Anabel, Amalia y Jesús; y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el día 4, a las 11:00 horas, en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
El duelo se recibe y despide en el tanatorio.
