Eduarda Tapia Gómez / DIARIO CÓRDOBA

DIARIO CÓRDOBA

Doña Eduarda Tapia Gómez

Que falleció en Doña Mencía el día 1 DE ENERO de 2026 a los 78 años

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad

D.E.P.

Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos, hermana, cuñados, sobrinos y demás familia

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la MISA FUNERAL, que por su eterno descanso se celebrará el 2 DE ENERO a las 11:30 de la MAÑANA en la Parroquia NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.

