Eduarda Tapia Gómez
Doña Eduarda Tapia Gómez
Que falleció en Doña Mencía el día 1 DE ENERO de 2026 a los 78 años
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad
D.E.P.
Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos, hermana, cuñados, sobrinos y demás familia
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la MISA FUNERAL, que por su eterno descanso se celebrará el 2 DE ENERO a las 11:30 de la MAÑANA en la Parroquia NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.
