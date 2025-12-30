Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Francisco Javier Moreno Juliá

Esquelas Diario CÓRDOBA

Don Francisco Javier Moreno Juliá

Que falleció ayer, día 30 de diciembre de 2025, a los 75 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa, Doña María de la Sierra Espejo Luna; sus hijos, Celia, Javier, Lourdes, Lucía, Ignacio y Carlos; hijos políticos, Santiago Millán, José Carlos Sánchez, Ofelia López, Raquel Mª Aguilera, Miguel Valdecantos y María de la Sierra Valdecantos; nietos, Cristóbal, Javier, Blanca y Sofía; hermanos, Miguel, Carmina y Marisol, sobrinos y demás familia,

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, MIÉRCOLES, DÍA 31, A LAS 12 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.

Francisco Javier Moreno Juliá

Francisco Javier Moreno Juliá / Córdoba

