Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Felipe VITardebuenaMilagro NavidadPlanesGripeEl tiempoFichajes CCF
instagramlinkedin

José María Estrada Campos

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Don José María Estrada Campos

Que falleció el día 5 de diciembre de 2025, a los 72 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hermanos, María Teresa y Luis; hermanos políticos, Pedro Rey y Blanca León; sobrinos, Carmen, Pedro, Luis, Manuel, Luis, Ignacio, Blanca, sobrinos políticos Miguel y Belén; sobrinos nietos, Teresa y Cristina, y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de requiem que, por su eterno descanso tendrá lugar ELviernes día 26, a las 6 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de La Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.

José María Estrada Campos

José María Estrada Campos / Córdoba

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents