Don José María Estrada Campos

Que falleció el día 5 de diciembre de 2025, a los 72 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hermanos, María Teresa y Luis; hermanos políticos, Pedro Rey y Blanca León; sobrinos, Carmen, Pedro, Luis, Manuel, Luis, Ignacio, Blanca, sobrinos políticos Miguel y Belén; sobrinos nietos, Teresa y Cristina, y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de requiem que, por su eterno descanso tendrá lugar ELviernes día 26, a las 6 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de La Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.