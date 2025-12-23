Amalia Pérez-Barquero Herrera

AMALIA PEREZ-BARQUERO HERRERA

VIUDA QUE FUE DE DON ILDEFONSO MONTERO AGÜERA

Que falleció el día 23 de diciembre de 2025, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, José María y Cristina (+), Alfonso (+), Manuel y Marina, Rafael y Pilar, Amalia y Leonardo, Javier y Mª José, Estrella, Mª Luisa y Fernando, Mª Isabel y Jorge; nietos, Manuel (+), Pilar, Marina, Cristina, Marta, José, Fuensanta, Belén, Isabel, Javier, Blanca y Amalia; bisnietos; hermana, Pilar; hermanos políticos, Carmen, Rafael y Mª Carmen; sobrinos y demás familia

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el MIÉRCOLES DÍA 24, A LAS 11 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de San Miguel, por cuyos favores le quedarán muy agradecidos.

El duelo recibe y despide en la iglesia.