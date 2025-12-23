Amalia Pérez-Barquero Herrera
AMALIA PEREZ-BARQUERO HERRERA
VIUDA QUE FUE DE DON ILDEFONSO MONTERO AGÜERA
Que falleció el día 23 de diciembre de 2025, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, José María y Cristina (+), Alfonso (+), Manuel y Marina, Rafael y Pilar, Amalia y Leonardo, Javier y Mª José, Estrella, Mª Luisa y Fernando, Mª Isabel y Jorge; nietos, Manuel (+), Pilar, Marina, Cristina, Marta, José, Fuensanta, Belén, Isabel, Javier, Blanca y Amalia; bisnietos; hermana, Pilar; hermanos políticos, Carmen, Rafael y Mª Carmen; sobrinos y demás familia
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el MIÉRCOLES DÍA 24, A LAS 11 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de San Miguel, por cuyos favores le quedarán muy agradecidos.
El duelo recibe y despide en la iglesia.
- Lotería de Navidad 2025 en Córdoba, en directo | El tercer premio del Sorteo de Navidad toca en La Viñuela, Medina Azahara y Montilla
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- Los Salesianos de Córdoba abren una revisión de la intervención realizada en la imagen de María Auxiliadora
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- El Ayuntamiento de Córdoba aprueba su oferta de empleo público 2025 con 213 plazas: estos son los puestos a cubrir
- Juan José Ferrer reparte el tercer premio de la Lotería de Navidad en Córdoba: '25 años en la hostelería, me decidí por cambiar y fíjate