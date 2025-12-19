Manuela López García-Sotoca
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Manuela López García-Sotoca
Viuda que fue de don Agustín Bravo Casana
Que falleció el día 5 de diciembre de 2025, Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Sus familiares, ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa que por su eterno descanso tendrá Iugar HOY SÁBADO DIA 20 A LAS 19:30 DE LA TARDE en la Iglesia Parroquial de San Andrés por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
