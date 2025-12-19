Josefa Fernández Rodríguez
Doña Josefa Fernández Rodríguez
Viuda que fue de Don Benjamín Muñoz Cascos
Falleció el día 18 de diciembre de 2025, a los 87 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos: Rafi, Benjamín y José Luis; hijos políticos: Joaquín, María del Mar e Inmaculada; nietos: Joaquín, Javier, Gonzalo, Álvaro y Nazareth; hermana Luisa; hermanos políticos; sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la oración responso que, por su eterno descanso tendrá lugar el sábado día 20, a las 10.45 horas en la Capilla del Tanatorio de Córdoba (Polg. Las Quemadas), por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
