Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería de NavidadVPO CórdobaAcuerdo HitachiMercadonaViolencia de géneroBase Logística CórdobaPrecio gasolinaCotillonesLluvia
instagramlinkedin

Josefa Fernández Rodríguez

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Doña Josefa Fernández Rodríguez

Viuda que fue de Don Benjamín Muñoz Cascos

Falleció el día 18 de diciembre de 2025, a los 87 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos: Rafi, Benjamín y José Luis; hijos políticos: Joaquín, María del Mar e Inmaculada; nietos: Joaquín, Javier, Gonzalo, Álvaro y Nazareth; hermana Luisa; hermanos políticos; sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la oración responso que, por su eterno descanso tendrá lugar el sábado día 20, a las 10.45 horas en la Capilla del Tanatorio de Córdoba (Polg. Las Quemadas), por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.

Josefa Fernández Rodríguez

Josefa Fernández Rodríguez / Córdoba

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents