Juan Carlos de Prado Herrero
Don Juan Carlos de Prado Herrero
Falleció el día 15 de Diciembre de 2025, a los 69 años de edad.
D. E. P.
Su apenada madre: María Teresa; hermanos: María Teresa, Alfonso, Luis, Belén y Jorge; hermanas políticas: Loles y María Jesús; tías: Emila y María del Pilar; Manuela Ordóñez; sobrinos: Alfonso, Mar, Clara y Manuel; primos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma. La misa de córpore insepulto tendrá lugar EL MARTES, 16 DE DICIEMBRE, A LAS 12.30 HORAS, en la Parroquia de Ntra Sra de Guadalupe de Baena, por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán eternamente agradecidos.
