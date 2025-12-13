ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Doña Carmen Núñez Venzalá

Viuda de Don Fernando Espejo Camacho

Que falleció ayer día 13 de diciembre de 2025,

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su hija Carmen Espejo Núñez; hijo político, José Antonio Ortiz Rueda; nietas, María y Lourdes Ortiz Espejo; nietos, políticos Ricardo y Alejandro; Bisnietos, Plácido, María, Alejandra, Jimena, Victoria y Ana; hermanos políticos, Francisco Burgos Sánchez, Josefina Chamorro Mármol, Casilda y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy domingo día 14, a las 10:30 en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís de Martos (Jaén), favor por el que les quedarán muy agradecidos.