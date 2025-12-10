Don Antonio Muñoz Caravaca

Esposo que fue de doña Mª del Rosario Castro Gutiérrez

Que falleció en Córdoba el día 1 de diciembre de 2025, a los 81 años de edad.

Descanse en paz

Sus hijos: Javier, Carlos (+), Mª Dolores y Jesús; hija política, Carolina Gavilán López; hermanos: Juan (+), Rafael (+), Joaquín y Expecti; hermanos políticos: Manuel Castro Gutiérrez, Mª Paula Castro Gutiérrez, Antonio José Castro Gutiérrez, Juan Pozo Estepa, Antonia Quintana Romero y Pilar Ruiz González, sobrinos, primos y demás familia y su banda de música María Stma. de la Esperanza.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa que tendrá lugar el DÍA 11 DE DICIEMBRE (JUEVES), A LAS 7 DE LA TARDE, en la parroquia Ntra. Sra. de Gracia (PP Trinitarios), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.