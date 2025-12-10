Alfonso Carlos Ortiz Prieto
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SR.
Don Alfonso Carlos Ortiz Prieto
(MAESTRO)
Esposo que fue de Doña Encarnación Pino Cerezo.
Que falleció ayer día 10 de diciembre de 2025, a los 84 años de edad,
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; sus hijas, Eva, Virginia y Rosa; nietos, Damián y Nicolás; sobrinos, Marián, Alberto y Jaime; Ana, Paola y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la oración responso de corpore Insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el DÍA 11, A LAS 12:30 DE LA MAÑANA, en la capilla del tanatorio Vázquez (Pol. El Granadal), favor por el que les quedarán muy agradecidos.
