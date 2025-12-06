José Miguel Martínez Gutiérrez
José Miguel Martínez Gutiérrez
Esposo que fue de Doña Alfonsa Ruiz Luna
Que falleció el día 5 de diciembre de 2025, a los 89 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa, hijos, José Miguel, Lola, Esperanza y Angélica; hijos políticos, Mariló de la Torre, Eduardo Fernández y Rafa Navarro; nietos, Eduardo, Alfonso, Begoña, José Miguel, Paquito, Antonio, Gonzalo y Ada; hermanos; hermanos políticos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, DOMINGO DÍA 7, A LAS 13:15 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Fernando (Huerta de La Reina), por cuyos favores le quedarán muy agradecidos
El duelo recibe y despide en el Tanatorio.
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Vimcorsa sorteará a partir de 2026 cerca de 1.000 viviendas de VPO
- Nuevo paso para el futuro barrio de Córdoba que se ubicará junto al antiguo Urende
- Estos son los requisitos para acceder a una VPO en Córdoba en estos momentos
- Córdoba se sumerge en el Antiguo Egipto: estas son las primeras impresiones de la muestra inmersiva
- Palma Plaza abre sus puertas como 'referente comarcal' y 'complemento al comercio local
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer