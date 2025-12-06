José Miguel Martínez Gutiérrez

Esposo que fue de Doña Alfonsa Ruiz Luna

Que falleció el día 5 de diciembre de 2025, a los 89 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa, hijos, José Miguel, Lola, Esperanza y Angélica; hijos políticos, Mariló de la Torre, Eduardo Fernández y Rafa Navarro; nietos, Eduardo, Alfonso, Begoña, José Miguel, Paquito, Antonio, Gonzalo y Ada; hermanos; hermanos políticos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, DOMINGO DÍA 7, A LAS 13:15 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Fernando (Huerta de La Reina), por cuyos favores le quedarán muy agradecidos

El duelo recibe y despide en el Tanatorio.