D. Rafael García Montoro y D. Juan Tavira Viola

LA MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE ORÍFICES Y PLATEROS

Y en su nombre LA JUNTA DIRECTIVA, comunica a sus socios y socias y amigos la celebración de la Misa en sufragio de las almas de sus compañeros fallecidos durante el presente año.

D. Rafael García Montoro

D. Juan Tavira Viola

Que tendrá lugar EL DOMINGO, DÍA 30 DE NOVIEMBRE, A LAS 12.00 HORAS, en el Santuario de María Auxiliadora (Iglesia de Salesianos).

Descansen en paz