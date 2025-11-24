Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dolores Blanco Márquez

Dolores Blanco Márquez

Viuda que fue de Don Antonio Reyes Bravo

Que falleció el día 24 de noviembre de 2025, a los 88 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su cuñada Maruja Reyes, sus hijos, nietos, biznietos, sobrinos, cuñados y demás familia

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el MARTES, DÍA 25 DE NOVIEMBRE, A LAS 16:30 HORAS, en la Capilla del Tanatorio Vázquez (Polígono El Granadal), por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.

El duelo recibe y despide en el tanatorio

Dolores Blanco Márquez

Dolores Blanco Márquez / CÓRDOBA

