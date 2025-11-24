Dolores Blanco Márquez
Dolores Blanco Márquez
Viuda que fue de Don Antonio Reyes Bravo
Que falleció el día 24 de noviembre de 2025, a los 88 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su cuñada Maruja Reyes, sus hijos, nietos, biznietos, sobrinos, cuñados y demás familia
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el MARTES, DÍA 25 DE NOVIEMBRE, A LAS 16:30 HORAS, en la Capilla del Tanatorio Vázquez (Polígono El Granadal), por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
El duelo recibe y despide en el tanatorio
