El Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba
EL ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE CÓRDOBA
Y en su nombre, la Junta de Gobierno, participa la celebración de la Misa en sufragio de las almas de los colegiados fallecidos durante el año 2025:
D. Rafael Cañete Guerra
D. Luis Escribano Zafra
D. Eduardo Pérez Granados
D. Juan Bautista Crespo Bravo
Dña. María del Carmen Fernández Benítez
D. Juan Ortiz Virues
D. Victoriano Vera Castillejo
D. Joaquín Climent Pedraza
La Misa tendrá lugar hoy MARTES, DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 20.00 HORAS, en la Parroquia de San Nicolás de la Villa.
