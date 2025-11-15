María Loreto Gómez Casas
DIARIO CÓRDOBA
Doña María Loreto Gómez Casas
Esposa que fue de Don Alejandro Rodríguez Roldán
Que falleció el día 15 de noviembre de 2025. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposo; sus hijos, Alejandro, Gabriel y Pedro; hijas políticas, Maria Dolores y Nuria; nietos, Alejandro, Sergi, Rocío, Gabriel, Javier y Hugo; hermanos, (+)Antonio y José; hermanos políticos, Mercedes y Conchi; y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el domingo día 16, a las 10:00 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
