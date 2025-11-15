Doña María Loreto Gómez Casas

Esposa que fue de Don Alejandro Rodríguez Roldán

Que falleció el día 15 de noviembre de 2025. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposo; sus hijos, Alejandro, Gabriel y Pedro; hijas políticas, Maria Dolores y Nuria; nietos, Alejandro, Sergi, Rocío, Gabriel, Javier y Hugo; hermanos, (+)Antonio y José; hermanos políticos, Mercedes y Conchi; y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el domingo día 16, a las 10:00 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.