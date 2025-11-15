Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Loreto Gómez Casas / DIARIO CÓRDOBA

DIARIO CÓRDOBA

Doña María Loreto Gómez Casas

Esposa que fue de Don Alejandro Rodríguez Roldán

Que falleció el día 15 de noviembre de 2025. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposo; sus hijos, Alejandro, Gabriel y Pedro; hijas políticas, Maria Dolores y Nuria; nietos, Alejandro, Sergi, Rocío, Gabriel, Javier y Hugo; hermanos, (+)Antonio y José; hermanos políticos, Mercedes y Conchi; y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el domingo día 16, a las 10:00 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.

