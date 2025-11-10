Don José Manuel Cuenca Toribio

CATEDRÁTIDO EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

ACADÉMICO DE LA REAL ACADEMIA DE DOCTORES

ACADÉMICO DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES DE CÓRDOBA

Esposo que fue de doña Soledad Miranda García

Que falleció el día 10 de noviembre de 2025, a los 86 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

Descanse en paz

Su esposa; hijos, Soledad, José Manuel, Alfonso y Sebastián; hijos políticos, Marcos, Rocío, Ana y María Ángeles; nietos, Sole, Luis, Alfonso, José Manuel, Sebastián, Rocío, Ana, Juan y María de los Ángeles; hermanos, Angustias (+) y Andrés; hermanos políticos, José (+), Lourdes, Antonio (+) y Rosario (+), Carmen, Sebastián y Mariuca, sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el MARTES, DÍA 11, a las 18.00 horas, en la Iglesia Parroquial de Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle, favor por el que les quedarán muy agradecidos.