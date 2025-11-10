Antonia María Cruz Medina
Córdoba
Doña Antonia María Cruz Medina
Viuda que fue de Don José Ramón Molina Ceballos
Que falleció el día 1 de noviembre de 2025.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, José Ramón y Juan Pablo; hijas políticas, María Rosario y Ana; nietos, Pablo, Sergio y Ana; hermanos, hermanos políticos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa réquiem, que por su eterno descanso tendrá lugar, EL DÍA 12, A LAS 19:30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de La Inmaculada Concepción y San Alberto Alberto Magno (Ciudad Jardín), por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Córdoba se enfría mientras se prepara para la lluvia: estos son los días de más precipitaciones
- Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal
- Miles de personas se manifiestan en Córdoba en defensa de la sanidad pública y contra las políticas del PP-A
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores
- España exporta ya más tecnología renovable que vino o aceite: Europa amplía las ayudas a esta industria
- Muere Antonio Pérez, histórico tabernero cordobés de 'El Abuelo'
- Las caballerizas de la Casa de los Marqueses de la Motilla de Córdoba serán recuperadas