Doña Antonia María Cruz Medina

Viuda que fue de Don José Ramón Molina Ceballos

Que falleció el día 1 de noviembre de 2025.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, José Ramón y Juan Pablo; hijas políticas, María Rosario y Ana; nietos, Pablo, Sergio y Ana; hermanos, hermanos políticos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa réquiem, que por su eterno descanso tendrá lugar, EL DÍA 12, A LAS 19:30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de La Inmaculada Concepción y San Alberto Alberto Magno (Ciudad Jardín), por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.