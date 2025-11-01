Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antonia María Cruz Medina

CÓRDOBA

Doña Antonia María Cruz Medina

Viuda que fue de Don José Ramón Molina Ceballos

Que falleció el día 1 de noviembre de 2025. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, José Ramón y Juan Pablo; hijas políticas, María Rosario y Ana; nietos, Pablo, Sergio y Ana; hermanos y hermanos políticos.

Y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de corpore-insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar, EL DOMINGO DÍA 2, A LAS 16.00 HORAS, en la capilla de Tanatorios de Córdoba (Polígono Las Quemadas), por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.

TEMAS

