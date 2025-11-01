Doña Antonia María Cruz Medina

Viuda que fue de Don José Ramón Molina Ceballos

Que falleció el día 1 de noviembre de 2025. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, José Ramón y Juan Pablo; hijas políticas, María Rosario y Ana; nietos, Pablo, Sergio y Ana; hermanos y hermanos políticos.

Y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de corpore-insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar, EL DOMINGO DÍA 2, A LAS 16.00 HORAS, en la capilla de Tanatorios de Córdoba (Polígono Las Quemadas), por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.