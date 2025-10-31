In memoriam. Socios del Real Círculo de la Amistad fallecidos

D. Mariano Aguayo Álvarez

D. Juan Agüera Hidalgo

Dña. Josefina Alameda Aragoneses

Dña. Luisa Baeza Ordóñez

D. Luis Pedro Bedmar Estrada

D. Francisco Cabrera García

Dña. Mª Carmen Caballero Parreño

Dña. Carmen Caballero Vázquez de la Torre

D. Manuel Cano Ruano

D. Antonio Carrión Fernández Dña. Mercedes Castillo Sedano

D. Gabriel Chastang Ruiz Dña. Eva de la Riva Lara

D. Carlos de Pablo Blanco Fragero Dña. Enriqueta Estrada Mesa

D. Francisco Manuel Galán Ortega

D. Juan Gallego Capilla

D. Juan Gallego Nogueira Dña. Rosario García Aragonés

D. Ramón Garrido Linderfelder

D. José Antonio Gistas Peyrona

D. Fernando Gómez Puebla

D. Juan Gordillo García

D. José Carlos Guerra López

D. Antonio J. López Bujalance Dña. Elena Lozano Quintero

D. Salvador Miras Gómez Dña. Teresa Moreno García

D. José A. Moya Milanés

D. Juan Navarro Alcántara

Dña. María José Navarro Ángulo Dña. Ana Palomino Marín

D. Juan Pérez Ángulo

Dña. Josefina Rey Vázquezde la Torre

D. Francisco Javier Rodríguez Aparicio Dña. Clara Rodríguez Márquez

Dña. Mª Angustias Roldán Ariza

D. Manuel R. Ruiz Cuevas

D. Juan Ignacio San Miguel Eraso Dña. Marina Serrano Cañadas

Dña. Fuensanta Velasco Edreira

La Junta Directiva, los Socios y Personal de la Casa, ruegan una oración por su eterno descanso y les informan de que el domingo 2 de noviembre, a las 20.00 horas, tendrá lugar una Misa de Réquiem en la Iglesia Parroquial del Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía)