Pilar Fuentes Ruiz

Que falleció el día 18 de octubre de 2025, a los 53 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus padres, hijo, hermanas, sobrinos y demás familia, invitan a la misa por el alma de Pili, quien siempre estará en nuestros corazones

Que tendrá lugar el JUEVES, DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 19.00 HORAS, en la iglesia Santa Beatriz de Silva (Parque Azahara), favor por el que les quedarán muy agradecidos.