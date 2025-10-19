Martín Gómez Escolar
DIARIO CÓRDOBA
Martín Gómez Escolar
Que falleció el día 19 de octubre de 2025, a los 21 años de edad,
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus padres, Javier y Esther; su hermano, Javier; sus abuelos, Manuel y María; su abuela, Concha; sus tíos; sus primos y amigos
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el día 20, a las 17:30 horas, en la iglesia parroquial de Cristo Rey y Nuestra señora del Valle. Favor por el que les quedarán muy agradecidos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- El hijo de Hernández-Mancha se casa en Córdoba
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'
- Puente avanza el inicio de la redacción del proyecto que eliminará las curvas de la cuesta del Espino
- La recaudación para traer al profesor cordobés de la UCO desde Vietnam llega casi a los 100.000 euros