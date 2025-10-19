Martín Gómez Escolar

Que falleció el día 19 de octubre de 2025, a los 21 años de edad,

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus padres, Javier y Esther; su hermano, Javier; sus abuelos, Manuel y María; su abuela, Concha; sus tíos; sus primos y amigos

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el día 20, a las 17:30 horas, en la iglesia parroquial de Cristo Rey y Nuestra señora del Valle. Favor por el que les quedarán muy agradecidos.