Ignacio Romero Andrada
DIARIO CÓRDOBA
Don Ignacio Romero Andrada
Esposo que fue de Doña Virginia Gómez Sánchez
Que falleció el día 19 de octubre de 2025.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa, sus hijos, sus nietos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore-insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy lunes día 20 a las 12:00 horas, en la iglesia parroquial de San Mateo Apóstol (Villanueva del Duque) por cuyos favores les quedaran muy agradecidos
