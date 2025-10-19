Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adolfo Virgili García

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

Córdoba

“SAGRADO CORAZON DE JESUS EN VOS CONFÍO”

“DULCE CORAZON DE MARIA SED LA SALVACION ES MIA”

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Don Adolfo Virgili García

Viudo que fue de Doña Rosario de la Puerta y Salamanca

Descansó en la paz de El Señor en Córdoba el día 18 de septiembre de 2025, a los 98 años de edad, reconfortado con los Santos Sacramentos

y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

D. O. M.

Su director espiritual, Padre Diego Coca Romero; hijos, Adolfo (+), Rosario y Luis; hijos políticos, Regina Gonzalez Toranzo y Antonio Gonzalez de Aguilar García; hermana, Aurora (+); hermanos políticos, Jose María (+), Luis (+), Ana (+), Fernando (+), María Soledad (+), Patrocinio (+), Lourdes (+), Gonzalo (+), Alvaro (+) y Carmen de la Puerta y Salamanca; sobrinos; primos, Jose Maria Gordon Gonzalez de Aguilar, Sofia Gordon Gonzalez de Aguilar, Luis Javier Garcia Agüera, familia Garcia Gómez, Yolanda Gonzalez Requejo y demás familiares y afectos.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy día 19, a las 18:30 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Cristo Rey, favor por el que les quedarán muy agradecidos.

Adolfo Virgili García

Adolfo Virgili García / ESQUELAS Diario CÓRDOBA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents