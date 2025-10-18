Adolfo Virgili García
DIARIO CÓRDOBA
Don Adolfo Virgili García
Viudo que fue de Doña Rosario de la Puerta y Salamanca
Descansó en la paz de El Señor en Córdoba el día 18 de septiembre de 2025, a los 98 años de edad, reconfortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.
D. O. M.
Su director espiritual, Padre Diego Coca Romero; hijos, Adolfo (+), Rosario y Luis; hijos políticos, Regina Gonzalez Toranzo y Antonio Gonzalez de Aguilar García; hermana, Aurora (+); hermanos políticos, Jose María (+), Luis (+), Ana (+), Fernando (+), María Soledad (+), Patrocinio (+), Lourdes (+), Gonzalo (+), Alvaro (+) y Carmen de la Puerta y Salamanca; sobrinos; primos, Jose Maria Gordon Gonzalez de Aguilar, Sofia Gordon Gonzalez de Aguilar, Luis Javier Garcia Agüera, familia Garcia Gómez, Yolanda Gonzalez Requejo, Miguel Rodríguez Segovia y demás familiares y afectos
Ruegan una Oracion por su Alma y asistan a la Misa funeral que por su eterno descanso, tendrá lugar el dia 20 lunes a las 20:30 horas en la Iglesia Parroquial de San Nicolas de la Villa, por cuyo acto de caridad cristiana le quedan muy agradecidos
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- Una madre pide auxilio: 'Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio
- La familia del cordobés ingresado en Vietnam gestiona su traslado privado en un avión que ronda los 220.000 euros
- Mujeres emprendedoras en el mundo rural: 'Este país no está preparado para las madres que quieren trabajar
- Hallan a una persona fallecida dentro de una vivienda en el Polígono Guadalquivir
- La Policía Nacional busca a un hombre desaparecido desde el martes en Córdoba