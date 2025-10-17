Luis Cabrera Gómez
Luis Cabrera Gómez
Esposo que fue de Doña Eloísa Cabrera Moreno
Que falleció el día 9 de octubre de 2025, a los 63 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; hijos Luis, María y Alfonso; hijo político Diego Pérez; su madre Fuensanta Gómez Álvarez; hermanos Leónidas, Pilar Cielos, Cesar; madre y hermanos políticos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de réquiem que, por su eterno descanso tendrá lugar el DOMINGO, DÍA 19 a las 11:00 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial El Salvador y Santo de Domingo de Silos (La Compañía), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores
- Guía de Flora 2025 en Córdoba: horarios, espacios, artistas y actividades paralelas
- El aceite verde de cosecha temprana, a punto de llegar a las mesas
- Especies no nativas en Córdoba: cuando el paisaje se llena de invasores