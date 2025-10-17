Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Cabrera Gómez

Esquelas Diario CÓRDOBA

Luis Cabrera Gómez

Esposo que fue de Doña Eloísa Cabrera Moreno

Que falleció el día 9 de octubre de 2025, a los 63 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; hijos Luis, María y Alfonso; hijo político Diego Pérez; su madre Fuensanta Gómez Álvarez; hermanos Leónidas, Pilar Cielos, Cesar; madre y hermanos políticos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de réquiem que, por su eterno descanso tendrá lugar el DOMINGO, DÍA 19 a las 11:00 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial El Salvador y Santo de Domingo de Silos (La Compañía), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

Luis Cabrera Gómez / Córdoba

