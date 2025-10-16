Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Hens Serena

Don Luis Hens Serena

Falleció en Málaga, el día 30 de septiembre de 2025

D. E. P.

Su esposa, Iris Marion Janowski; su madre, Candelaria Serena Guirado; sus hijos, Rosario y Luis; Denis, Marta y Eduardo, hermanos, nietos, sobrinos, familia y allegados, ruegan una oración o un recuerdo por su alma.

La misa en su memoria se celebrará el DOMINGO 19 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 17.30 HORAS, EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL, EN CÓRDOBA.

Se agradece su asistencia y compañía.

