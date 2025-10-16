Luis Hens Serena
Don Luis Hens Serena
Falleció en Málaga, el día 30 de septiembre de 2025
D. E. P.
Su esposa, Iris Marion Janowski; su madre, Candelaria Serena Guirado; sus hijos, Rosario y Luis; Denis, Marta y Eduardo, hermanos, nietos, sobrinos, familia y allegados, ruegan una oración o un recuerdo por su alma.
La misa en su memoria se celebrará el DOMINGO 19 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 17.30 HORAS, EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL, EN CÓRDOBA.
Se agradece su asistencia y compañía.
