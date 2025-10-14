Don Antonio Javier López Bujalance

Que falleció en la paz del Señor el 14 de Octubre de 2025, a los 63 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

Descanse en paz.

Su esposa, Marisa Sebastián Villanueva; hijos, Antonio y Pilar; hermanos, Mariano, Lucía, Ascensión y María; sobrinos, primos y demás familia y amigos.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de córpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 17.00 HORAS, EN LA PARROQUIA BEATO ÁLVARO DE CÓRDOBA, en la avenida Guerrita nº23. Favor por el que les quedarán muy agradecidos