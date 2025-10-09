Matilde González Comba

Licenciada en Ciencias Químicas

Viuda que fue de Don Constantino Manuel Pleguezuelos Pleguezuelos

Que falleció en Córdoba, el día 5 de julio de 2025, a los 100 años de edad.

Descanse en paz

Sus hijos, nietos, biznieto y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y a la asistencia a la misa que, por su eterno descanso tendrá lugar, el SÁBADO, A LAS 20 HORAS, en la iglesia parroquial de Santa Teresa (calle Previsión 14, Ciudad Jardín), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.