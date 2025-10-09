Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Matilde González Comba

Matilde González Comba

Licenciada en Ciencias Químicas

Viuda que fue de Don Constantino Manuel Pleguezuelos Pleguezuelos

Que falleció en Córdoba, el día 5 de julio de 2025, a los 100 años de edad.

Descanse en paz

Sus hijos, nietos, biznieto y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y a la asistencia a la misa que, por su eterno descanso tendrá lugar, el SÁBADO, A LAS 20 HORAS, en la iglesia parroquial de Santa Teresa (calle Previsión 14, Ciudad Jardín), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

