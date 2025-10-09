Luis Cabrera Gómez
Luis Cabrera Gómez
Esposo que fue de Doña Eloísa Cabrera Moreno
Que falleció ayer día 9 de octubre de 2025, a los 63 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; hijos Luis, María y Alfonso; hijo político Diego Pérez; su madre Fuensanta Gómez; hermanos Leónidas, Pilar Cielos y César; madre y hermanos políticos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, VIERNES, DÍA 10, a las 13.00 HORAS, en la parroquia de SAN MIGUEL ARCÁNGEL, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
