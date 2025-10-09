ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Don José Mariscal Mora

Esposo que fue de Doña Ana Francisca Medina Alcalá

Que falleció ayer día 9 de octubre de 2025, a los 78 años de edad,

habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; hijas; nuera y yerno; nieto; hermana y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar hoy, DIA 10, A LAS 10:00 DE LA MAÑANA, en la capilla del Tanatorio Vázquez (Polígono El Granadal), favor por el que les quedarán muy agradecidos.