José Mariscal Mora
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR
Don José Mariscal Mora
Esposo que fue de Doña Ana Francisca Medina Alcalá
Que falleció ayer día 9 de octubre de 2025, a los 78 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; hijas; nuera y yerno; nieto; hermana y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar hoy, DIA 10, A LAS 10:00 DE LA MAÑANA, en la capilla del Tanatorio Vázquez (Polígono El Granadal), favor por el que les quedarán muy agradecidos.
