Dijo Jesús: “Yo soy la Resurrección y la vida.

El que cree en mí, aunque muera, vivirá”

Jn 11, 25-26

Manuel Varo Arjona

Párroco de Ntra. Sra. del Carmen de Villarrubia, de Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque de Encinarejo, Veredón y Los Mochos

Que falleció el día 5 de octubre de 2025, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba, Mons. Jesús Fernández González, sacerdotes y demás familiares.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa Exequial por su eterno descanso, que D.m., se celebrará, el DÍA 7 DE OCTUBRE, A LAS 10 HORAS en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Villarrubia (CÓRDOBA).