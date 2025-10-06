Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlos Alburquerque Llorens

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

Carlos Alburquerque Llorens

Falleció el pasado 24 de agosto.

La misa funeral será MAÑANA, 8 de octubre, en la Iglesia de San Pablo, a las 8 de la tarde.

Su familia siempre lo recordará con cariño.

Carlos Alburquerque Llorens

Carlos Alburquerque Llorens / 5

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents