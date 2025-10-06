Carlos Alburquerque Llorens
Carlos Alburquerque Llorens
Falleció el pasado 24 de agosto.
La misa funeral será MAÑANA, 8 de octubre, en la Iglesia de San Pablo, a las 8 de la tarde.
Su familia siempre lo recordará con cariño.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- La patata rellena, una excelencia en Bujalance
- El Ayuntamiento ya tiene empresa para ejecutar la obra de adaptación de la Pérgola como sede municipal de Turismo
- Urbanismo cederá un solar detrás del hospital Quirón para construir una residencia de mayores
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- Esperanza para miles de cordobeses
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba