Carmen Carmona Ortiz
Doña Carmen Carmona Ortiz
Viuda que fue de Don Ricardo López Garrido
Que falleció el día 5 de octubre de 2025, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, Pilar y Agustín, Ricardo y Elisa, Carmen (+) y Rafael, María del Mar y Manuel, Enrique y Mar, Coral y Juan Benito, Jose Miguel y Pilar; Nietos, Mapi, Ricardo, Cristina, Inmaculada, Rafael, Rocío, Javier, Teresa, Enrique, María, Mamen, Lourdes, Marta, Miguel, Marina y Carmen; Bisnietos, Felipe (+), Martín y Luis, Nicolás y Lucía, Gonzalo y Carmen; su querida Ligia y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el lunes día 6, a las 10:30 de la mañana, en la iglesia Parroquial de San Juan y Todos Los Santos (Trinidad), favor por el que les quedarán muy agradecidos.
