Manuel Vázquez De La Torre De Zumárraga
DIARIO CÓRDOBA
Don Manuel Vázquez De La Torre De Zumárraga
Esposo que fue de Doña Teresa Más Molina
Que falleció el dia 1de octubre de 2025, a los 82 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; hijos, Teresa, Gloria, Manolo y Pedro; hijos políticos, Miguel González, Pepe de Diego, Gema Luna y Estefanîa Sánchez; nietos, Pepito, Mini Y Martin; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la mísa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el viernes dia 3, a las 11:30 de la mañana, en la iglesia parroquial de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía), favor por el que les quedarán muy agradecidos.
