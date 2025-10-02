Don Manuel Vázquez De La Torre De Zumárraga

Esposo que fue de Doña Teresa Más Molina

Que falleció el dia 1de octubre de 2025, a los 82 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; hijos, Teresa, Gloria, Manolo y Pedro; hijos políticos, Miguel González, Pepe de Diego, Gema Luna y Estefanîa Sánchez; nietos, Pepito, Mini Y Martin; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la mísa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el viernes dia 3, a las 11:30 de la mañana, en la iglesia parroquial de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía), favor por el que les quedarán muy agradecidos.