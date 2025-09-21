José Carlos Navajas Fuentes
José Carlos Navajas Fuentes
Esposo que fue de Doña Adelina Casas Aznar
Que falleció el día 21 de septiembre de 2025 a los 69 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; hijos: Rosario, Adelina, Carmen y Rafael; hijos políticos: Enrique y Juanjo; hermanos: María Dolores y Cristóbal (+); hermanos políticos; sobrinos, primos y demás familia
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso, tendrá lugar el LUNES, DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 17.30 DE LA TARDE, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Castro del Río por cuyo acto de caridad cristiana les quedaran eternamente agradecidos.
El duelo recibe en el Tanatorio Polígono La Generala (Castro del Río)
Vivía en calle Alta, núm. 24
