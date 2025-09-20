Manuel Piedrahita Toro

PERIODISTA

Falleció en Madrid el día 19 de septiembre de 2025 a los 91 años de edad.

Descanse en paz

Su esposa, hijos, nietos, hermanos, yerno y sobrinos.

Ruegan una oración por su alma. La misa tendrá lugar HOY, DÍA 21, A LAS 19.00 HORAS, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de Baena.