María Pérez Gant
Doña María Pérez Gant
Esposa que fue de Don Pedro José Polo Molina.
Que falleció ayer día 19 de septiembre de 2025, a los 82 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su esposo; sus hijos, José Miguel, Juan Antonio, Mª Dolores, Mª Carmen y Pedro Luis; hijos políticos, José Fernando Fernández, Mª Carmen González y Mónica Pérez; nietos, Blanca, Laura, David, Sergio, Lara y Pablo; sobrina, Elisa; primo; primas y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar Mañana DOMINGO, DÍA 21 a las 9 DE LA MAÑANA, en la Capilla del Tanatorio Córdoba (Polg. Las Quemadas), por cuyos favores quedarán muy agradecidos.
