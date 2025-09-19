Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Pérez Gant

Doña María Pérez Gant

Esposa que fue de Don Pedro José Polo Molina.

Que falleció ayer día 19 de septiembre de 2025, a los 82 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su esposo; sus hijos, José Miguel, Juan Antonio, Mª Dolores, Mª Carmen y Pedro Luis; hijos políticos, José Fernando Fernández, Mª Carmen González y Mónica Pérez; nietos, Blanca, Laura, David, Sergio, Lara y Pablo; sobrina, Elisa; primo; primas y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la oración responso de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar Mañana DOMINGO, DÍA 21 a las 9 DE LA MAÑANA, en la Capilla del Tanatorio Córdoba (Polg. Las Quemadas), por cuyos favores quedarán muy agradecidos.

