Adolfo Virgili García
CÓRDOBA
“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN VOS CONFÍO”
“DULCE CORAZÓN DE MARÍA SED LA SALVACIÓN ES MÍA”
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR
Don Adolfo Virgili García
Viudo que fue de Doña Rosario de la Puerta y Salamanca
Descansó en la paz de El Señor en Córdoba el día 18 de septiembre de 2025, a los 98 años de edad, reconfortado con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica de Su Santidad.
D. O. M.
Su director espiritual, Padre Diego Coca Romero; hijos, Adolfo (+), Rosario y Luis; hijos políticos, Regina Gonzalez Toranzo y Antonio Gonzalez de Aguilar García; hermana, Aurora (+); hermanos políticos, Jose María (+), Luis (+), Ana (+), Fernando (+), María Soledad (+), Patrocinio (+), Lourdes (+), Gonzalo (+), Alvaro (+) y Carmen de la Puerta y Salamanca; sobrinos; primos, Jose Maria Gordon Gonzalez de Aguilar, Sofia Gordon Gonzalez de Aguilar, Luis Javier Garcia Agüera, familia Garcia Gómez, Yolanda Gonzalez Requejo y demás familiares y afectos.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy día 19, a las 18:30 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Cristo Rey, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
