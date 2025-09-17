ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Doña Fuensanta Velasco Edreira (Chancha)

Viuda que fue de Don Enrique Serrano Senabre

Que falleció el, día 25 de agosto de 2025,

a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, Fuensanta, Enrique, Luis, Raquel, Baldomero, Manuel y Belén; hijos políticos; nietos; bisnietos; sobrinos; su prima Merche y Dolores.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa réquiem que, por su eterno descanso tendrá lugar MAÑANA viernes día 19, A LAS 20:30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de la Villa, por cuyos favores quedarán muy agradecidos.